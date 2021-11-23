  • BIST 1.784,56
  • Altın 736,57
  • Dolar 12,8913
  • Euro 14,5303
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

İşte NASA'nın 'Dünyayı Kurtaracak' Projesi

»
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimizi olası bir göktaşı felaketinden korumak için geliştirdiği DART için geri sayıma geçti.
İşte NASA'nın 'Dünyayı Kurtaracak' Projesi

NASA, gezegenimizin savunması için asteroide çarpacak Uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor.

Kutu şeklindeki bir uzay sondası olan Çifte Asteroid Yönlendirme Testi (DART), kasıtlı olarak bir asteroide çarpacak.

NASA bu deney ile asteroidin yönünü değiştirip değiştiremeyeceğini test edecek. DART'ın 11 milyon kilometrelik yolculuğun ardından Ekim 2022'de hedeflenene bölgeye ulaşması planlanıyor.

NASA'nın planı kapsamında DART bu tarihte Didymos adlı daha büyük bir asteroidin yörüngesinde dönen küçük asteroid Dimorphos'a saatte 21 bin 700 km hızla çarpacak.

DART'ı uzaya Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketi taşıyacak. DART'ın başarılı olması durumunda tarihte ilk kez insanlık Güneş Sistemi'ndeki bir cismin dinamiklerini ölçülebilir bir şekilde değiştirmiş olacak.

Çarpışmadan üç yıl sonra bölgeye ulaşacak olan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Hera uydusu asteroide olanları yakından görüntüleyecek.

26 BİN GÖKTAŞI DÜNYA İÇİN RİSKLİ

Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor. Bunlardan birinin bile yolunun Dünya’yla kesişmesi bir felaketi doğurabilir.

Açılımı 'Double Asteroid Redirection Test' yani 'Çifte Asteroit Yön Değiştirme Testi' olan DART görevi, NASA’nın bu nesnelere karşı savunma arayışının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

NASA, yeterince hızlı bir şekilde bir uzay aracını göktaşına çarptırarak onun yönünü değiştirmeyi umuyor. Çarpışma sonucu asteroidin hızı yüzde 1 bile değişirse bunun onun yeni bir yörüngeye sahip olması için yeterli olacağı belirtiliyor.

Didymoon en son 2003 yılında Dünya’nın 6 milyon kilometre yakınından geçmişti. Bir nesnenin 7,4 milyon kilometreden yakın geçmesi 'potansiyel olarak tehlikeli' kabul ediliyor.

DÜNYA NE KADAR HAZIR?

Bir asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.

Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpıyor.

Bilim insanları böyle bir durumda asteroidin büyük bir nükleer patlama etkisi yaratacağını ve korkunç sonuçlara neden olacağı konusunda fikir birliği yaptı.

Elimizdeki teknoloji ile böyle bir duruma karşı etkisiz kaldığımızın altını çizen ekip tek çözümün çarpışma bölgesinin erkenden tahliye edilmedi olduğunu bildirdi.

Bu da on milyonlarca kişinin evlerini hatta ülkelerini terk etmeleri anlamına, başka bir deyişle gezegenimizin en büyük mülteci krizi anlamına geliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jeff Bezos’tan Boşanan Mackenzie Scott’ın Parası Bitmiyor21 Kasım 2021 Pazar 22:34
  • Türksat uydu filosunun en güçlüsü "Türksat 5B" teslim alındı!21 Kasım 2021 Pazar 22:33
  • Uzayda Devrim Niteliğinde Proje: 'Benzin İstasyonu Açmak Gibi'21 Kasım 2021 Pazar 22:11
  • Rusya Ve ABD Venüs’e Ortak Misyon Yollayacak21 Kasım 2021 Pazar 21:06
  • Tesla Sürücüleri Yolda Kaldı, Elon Musk Özür Diledi21 Kasım 2021 Pazar 17:31
  • Bilim İnsanları NASA’yı Uyardı: Yaşam Arayışında Sahte Kanıtlara Dikkat20 Kasım 2021 Cumartesi 23:16
  • Tesla Uygulamasında Erişim Sorunu: Sürücüler Araçlarına Binemedi20 Kasım 2021 Cumartesi 22:23
  • SpaceX Ve NASA’dan Yeni Test: Asteroit Ve Uyduyu Çarpıştıracaklar20 Kasım 2021 Cumartesi 21:46
  • Tesla’ya Cinsel Taciz Davası20 Kasım 2021 Cumartesi 20:47
  • Facebook'tan polise: Sahte hesaplarla kullanıcıları gözetlemeyin20 Kasım 2021 Cumartesi 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti