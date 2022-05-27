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İşte yangının nedeni!

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Başbakan Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy’deki yangının, bölgedeki elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların üç farklı noktada alev almasıyla başladığını açıkladı.
İşte yangının nedeni!

Başbakan Üstel, yangın bölgesinde basına yaptığı açıklamada, Türkiye’den 1 helikopter ve 1 uçağın, İngiliz Üslerinden de bir helikopterin şu anda bölgede bulunduğunu; Türkiye’den bir uçak daha geleceğini bildirdi.

Yangının söndürülmesi için tüm birimlerin ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Başbakan Üstel, iki noktadaki yangının soğutulmak üzere olduğunu, üçüncüsüne ise müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Üstel, “Hedefimiz akşama kadar yangını söndürmek ve soğutmaya almak. Temennimiz insanımızın canına bir zarar gelmemesi” dedi.

Başbakan Üstel, ilgili tüm birimlerin ve duyarlı vatandaşların bölgede yangın söndürme çalışmalarına katıldığını kaydederek “Allah’ın izniyle akşama kadar bu yangını önlemiş olacağız. Temennimiz daha ileriye gitmemesidir. Anavatan’dan yardım istedik ve gelecek takviye uçakla yangını söndürmüş olacağız” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, 1 Haziran’dan itibaren Ercan Havalimanı’nda yangın söndürme helikopteri konuşlanacağını da açıkladı

Üstel, “İnsanımızın canı her şeyden önemli. Evlere sirayet etmemesi için tedbir amaçlı evler boşaltıldı ama evlerine dönecekler. Kaç evin boşaltıldığına dair rakam veremiyoruz ama zaten büyük kısmı da boştu ama orada yaşayanlara da bir şey olmasın diye tahliye edildiler” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, aynı hat üzerindeki elektrik tellerinden düşen kıvılcımların yol açtığı yangınların, rüzgarla yayılmasıyla büyüdüğünü bildirdi.

Oğuz, evlere de sirayet eden yangını rüzgarın da yaydığını, buna uygun söndürme çabalarının sürdüğünü söyledi.

Bakan Oğuz, “Yangını Orman Dairesi yönetimine inşallah söndüreceğiz, akşam saatlerinde de soğutmaya geçeceğiz” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, yangından kaynaklı dumandan birçok insanın etkilendiğini ama ağır bir durum olmadığını da bildirdi.

-Erhürman da bölgede

Öte yandan ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yangın bölgesine gitti.

Erhürman, BRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, yangının en az zararla atlatılması dileğinde bulundu.

Şu anda evlere kadar ulaşan ciddi bir yangının söz konusu olduğuna işaret eden Erhürman, tam iki yıl önce 17 Mayıs 2020’de de bölgede büyük bir yangın çıktığını ve çok sayıda ağacın kaybedildiğini hatırlattı.

Erhürman, yangın çıkmadan önlemleri almanın önemini vurgulayarak, “Şu anda en az zararla atlatmak için herkes cansiparane çalışıyor. Buradan artık yeterince ders çıkarmak şart. Mecliste bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

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