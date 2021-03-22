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İsveç bankası Nordea: Erdoğan Merkez Bankası’nı yönettiği sürece TL’ye yatırım yapmayacağız

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İsveç bankası Nordea: Erdoğan Merkez Bankası’nı yönettiği sürece TL’ye yatırım yapmayacağız
İsveç bankası Nordea: Erdoğan Merkez Bankası’nı yönettiği sürece TL’ye yatırım yapmayacağız

İsveç merkezli uluslararası yatırım bankası Nordea’nın küresel strateji şefi Andreas Steno Larsen, Twitter’da yaptığı değerlendirmede, “Erdoğan Merkez Bankası’nı yönettiği sürece Türk Lirası’nda hiçbir zaman boğa pozisyonu (iyimser pozisyon) almayacağız” dedi.

Andreas Steno Larsen, Türk Lirası’ndaki çalkantının Amerikan dolarından çok Euro için bir sorun olduğunu da belirtti. 

Başka yatırım uzmanları da TL’deki sert değer kaybının Euro’lu olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

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