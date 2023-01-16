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İsveç Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: İyi yoldayız

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında Finlandiya ile beraber NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'dan Türkiye’yle müzakerelere ilişkin yeni açıklamalar geldi.
İsveç Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: İyi yoldayız

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye henüz onay vermezken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan yeni bir açıklama geldi.

Kristersson'dan, NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle müzakerelerin iyi yolda ilerlediğini söyledi. İsveç'in ve Finlandiya'nın Türkiye'yle imzalanan NATO mutabakatını yerine getirmek için söz verdiği adımları attığını kaydeden Kristersson, son gerilimlerin Türkiye'yle ilişkilere ve müzakerelere zarar vermediğini ifade etti.

İsveç Başbakanı Kristersson, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin geçen hafta başkent Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonunu, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı “sabotaj” olarak nitelemişti. Kristersson “Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum” demişti.

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