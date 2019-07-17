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İsveç’te papaz Hitler’i İsa’ya benzettiği için görevinden azledildi

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İsveç’te bir kilisenin papazı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yahudilere soykırım uygulayan diktatör Adolf Hitler’i İsa’ya benzettiği ve demeçlerinde ırkçı söylemler kullandığı için papazlık görevinden alındı.
İsveç’te papaz Hitler’i İsa’ya benzettiği için görevinden azledildi

İsveç kilise gazetesi Kyrkans Tidning’de yer alan habere göre, kendini ‘gerçek bir Hristiyan’, ‘gerçek bir papaz’ ve ‘gerçek bir nasyonal sosyalist’ olarak tanımlayan papazın ırkçı bir grubun toplantılarında verdiği demeçlerde Adolf Hitler ve İsa’yı karşılaştırdığı, demeçlerinde kendisini Yahudi karşıtı ve İslamafobik sözlerle ifade ettiği ve teolojik olarak ‘sorunlu yorumlar’ yaptığı belirtildi.

İsveç Kilisesi Temyiz Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Johan Munck, İsveç Radyosu’na yaptığı açıklamada kilise konseyinin papazın söylemlerinin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığına karar verdiğini kaydetti. Munck, “Papazlıktan alınmasının sebebi adamın kendisini kilisenin itibarını zedeleyecek şekilde çok ırkçı ve ‘Nazivari’ şekilde ifade etmesidir” dedi.

Görevinden alınan papazın Nordic Resistance Movement (Nordik Direniş Hareketi) üyesi olduğu belirtildi. Nordik Direniş Hareketi İsveç’in Avrupa Birliği’nden çıkmasını ve beyaz olmayan tüm göçmenlerin sınır dışı edilmesini savunuyor.

Papaz ise söylemlerini inkar etmezken, kendisine yapılanların ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu belirterek, “İsveç Kilisesi papazları şimdi de sendikacılarla, komünistlerle, İsveç demokratlarıyla mı yakınlaşmalıdır? Siz demokratların devamlı fikir özgürlüğünden bahsedip uygulamada hiç de öyle olmamanız çok üzücü” açıklamasını yaptı. Papaz İsveç Kilisesi’nin ‘Tanrı ve İsa’ya ihanet ettiğini’ söyledi.

Upsala merkezli İsveç Kilisesi’nin 6.1 milyon milyon üyesi bulunuyor.

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