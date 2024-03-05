İsviçre'de emeklilere yılda 13. maaş önerisi referandumda kabul edildi

İsviçre'de Pazar günü yapılan referandumda, yaşlılar için emeklilik ödemelerinin artırılmasını öngören teklif yüzde 58 ile kabul edildi.

Buna göre emeklilere yılda 13. maaş verilmesine evet oyu çıkarken, emeklilik yaşının 65'ten 66'ya çıkarılmasına ise hayır oyu çıktı.

Hükümet tarafından yayınlanan geçici resmi sonuçlar, seçmenlerin yüzde 58'inden fazlasının yılda 13. maaş teklifini desteklediğini, yüzde 42'den azının ise karşı çıktığını gösterdi.

İsviçre Sendikalar Federasyonu ve merkez sol partiler tarafından desteklenen önlemin geçmesi için İsviçre'nin 26 kantonunun çoğunluğunun desteğine de ihtiyaç vardı

Çoğu destek verirken, en güçlü muhalefet düşük vergili kantonlardan geldi.

Anket firması gfs.bern'den Lukas Golder SRF'ye yaptığı açıklamada "Bu adım sendikal açıdan gerçekten büyük bir dönüm noktası" dedi.

Hükümet, iş dünyası lobileri ve şu anda sağa meyilli olan parlamento, öneriyi mali açıdan sürdürülebilir olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre'de hayat pahalılığına ilişkin kaygılar artıyor.

İsviçre'nin en büyük kenti olan Zürih, Economist Intelligence Unit tarafından Kasım ayında yayınlanan bir araştırmada dünyanın en pahalı kenti olarak Singapur ile aynı sırada yer aldı.

İsviçre'de asgari yaşlı aylığı 1.225 İsviçre Frangı (1.393 dolar)olup, en yüksek yaşlı aylığ ise 2.450 frank. Çiftler için bu miktar 3 bin 675 frank ile sınırlandırılmış durumda.