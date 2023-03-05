  • BIST 5.212,38
  • Altın 1126.66
  • Dolar 18.8875
  • Euro 20.0917
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAdıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem

İtalya karıştı: Protestocular ile polis karşı karşıya geldi

» »
İtalya'da cezaevinde sıkı tecrit koşullarında tutulduğu için 130 günden fazladır açlık grev yapan anarşist mahkum Alfredo Cospito için Torino kentinde düzenlenen protestoda olaylar çıktı.
İtalya karıştı: Protestocular ile polis karşı karşıya geldi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Torino kent merkezinde Avrupa'nın farklı kentlerinden gelen yaklaşık 500 kişilik bir grup, anarşist mahkum Cospito’ya destek için yürüdü.

“Alfredo’nun yanındayız” yazılı pankart taşıyan grup, yürüyüş sırasında, “Katiller”, “Cezaevlerini ateşe verin” şeklinde slogan attı.

Yürüyüş sırasında sık sık meşaleler yakan, etrafa ses bombası atan grup, bazı mağazaların ve bankaların vitrinlerine ve cadde üzerindeki araçlara zarar verdi.

Polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda 34 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olaylar sırasında bazı göstericilerin ve 2 polisin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

GEÇEN AY EYLEMLER BAŞLAMIŞTI

Karıştığı farklı olaylarda devletin güvenliğine kastetmek suçlamasıyla aldığı mahkumiyet nedeniyle 10 yıldır cezaevinde olan anarşist elebaşı Cospito, cezaevi dışına gönderdiği mesajlarda şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle Mayıs 2022’den beri kamuoyunda “41bis” adıyla bilinen yasa çerçevesinde sıkı tecrit altında tutuluyor.

Açlık grevi yaptığı için durumu kötüleşen Cospito için geçen ay da ülkenin farklı kentlerde protestolar düzenlenmişti.

Cospito’nun avukatı, müvekkiline yönelik ağır hapis cezasının kaldırılması için Yargıtaya başvurmuş ancak 24 Şubat’ta yüksek mahkeme, bu talebi reddetmişti.

Alfredo Cospito için ocak ayında İspanya’nın Barselona kentindeki İtalyan Başkonsolosluğunun girişi tahrip edilmiş, Almanya’nın başkenti Berlin’deki büyükelçilikte görevli İtalyan diplomatın aracı kundaklanmış ayrıca Aralık 2022’de Yunanistan’ın başkenti Atina'daki İtalyan Büyükelçiliği başkatibinin aracı ateşe verilmişti.

İtalyan diplomatlara yönelik söz konusu şiddet eylemlerinin, açlık grevindeki Cospito’nun durumunu protesto maksadıyla uluslararası anarşist gruplarca yapıldığı belirtilmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya, İsviçre’ye sattığı tankları geri almak istiyor03 Mart 2023 Cuma 21:35
  • Kıbrıslı öğrenci, tren kazasında hayatını kaybetti!03 Mart 2023 Cuma 15:31
  • Yunanistan’da ölü sayısı artıyor03 Mart 2023 Cuma 11:51
  • Avrupa Birliği’nden Almanya’ya soruşturma02 Mart 2023 Perşembe 19:19
  • Yunanistan’da büyük öfke: ‘Kaza geliyorum dedi’02 Mart 2023 Perşembe 14:28
  • Macron ilişkileri yenilemek için Afrika turunda02 Mart 2023 Perşembe 11:17
  • Yunanistan'da en az 36 kişinin öldüğü tren kazası: Ulaştırma Bakanı istifa etti01 Mart 2023 Çarşamba 18:39
  • Yunanistan'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi01 Mart 2023 Çarşamba 17:30
  • Yunanistan’da korkunç tren kazası: Onlarca ölü ve yaralı var01 Mart 2023 Çarşamba 11:47
  • AB ülkeleri nükleerde iş birliğini artıracak28 Şubat 2023 Salı 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti