İtalya karıştı: Protestocular ile polis karşı karşıya geldi

İtalya'da cezaevinde sıkı tecrit koşullarında tutulduğu için 130 günden fazladır açlık grev yapan anarşist mahkum Alfredo Cospito için Torino kentinde düzenlenen protestoda olaylar çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Torino kent merkezinde Avrupa'nın farklı kentlerinden gelen yaklaşık 500 kişilik bir grup, anarşist mahkum Cospito’ya destek için yürüdü.

“Alfredo’nun yanındayız” yazılı pankart taşıyan grup, yürüyüş sırasında, “Katiller”, “Cezaevlerini ateşe verin” şeklinde slogan attı.

Yürüyüş sırasında sık sık meşaleler yakan, etrafa ses bombası atan grup, bazı mağazaların ve bankaların vitrinlerine ve cadde üzerindeki araçlara zarar verdi.

Polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda 34 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olaylar sırasında bazı göstericilerin ve 2 polisin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

GEÇEN AY EYLEMLER BAŞLAMIŞTI

Karıştığı farklı olaylarda devletin güvenliğine kastetmek suçlamasıyla aldığı mahkumiyet nedeniyle 10 yıldır cezaevinde olan anarşist elebaşı Cospito, cezaevi dışına gönderdiği mesajlarda şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle Mayıs 2022’den beri kamuoyunda “41bis” adıyla bilinen yasa çerçevesinde sıkı tecrit altında tutuluyor.

Açlık grevi yaptığı için durumu kötüleşen Cospito için geçen ay da ülkenin farklı kentlerde protestolar düzenlenmişti.

Cospito’nun avukatı, müvekkiline yönelik ağır hapis cezasının kaldırılması için Yargıtaya başvurmuş ancak 24 Şubat’ta yüksek mahkeme, bu talebi reddetmişti.

Alfredo Cospito için ocak ayında İspanya’nın Barselona kentindeki İtalyan Başkonsolosluğunun girişi tahrip edilmiş, Almanya’nın başkenti Berlin’deki büyükelçilikte görevli İtalyan diplomatın aracı kundaklanmış ayrıca Aralık 2022’de Yunanistan’ın başkenti Atina'daki İtalyan Büyükelçiliği başkatibinin aracı ateşe verilmişti.

İtalyan diplomatlara yönelik söz konusu şiddet eylemlerinin, açlık grevindeki Cospito’nun durumunu protesto maksadıyla uluslararası anarşist gruplarca yapıldığı belirtilmişti.