  • BIST 91.305
  • Altın 357,841
  • Dolar 6,7757
  • Euro 7,3074
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İtalya'da 104 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi: İspanyol gribini de yenmişti

» »
İtalya'da 104 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi: İspanyol gribini de yenmişti
İtalya'da 104 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi: İspanyol gribini de yenmişti

İtalya’nın Biella kentinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso, koronavirüsü (Kovid-19) yendi. Zanusso, 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan salgında da hastalanmış ve hastalığı yenmişti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etlkisi altına alan koronavirüsün en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İtalya’nın Biella kentinde bulunan bir huzurevinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso’ya, kusma, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleri üzerine 17 Mart’ta hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan testler sonucunda koronavirüs teşhisi konuldu. Daha önce, aynı huzurevinde yaşayan 20 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu

Hastalığı yenen Zanusso, dünya üzerinde koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu. İyileşmesini büyük bir sevinçle karşılayan doktorlar, Zanusso’yu 'umut ışığı' olarak görüyor. Zanusso, 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan salgında yakalandığı hastalığı da yenmişti.

'Herkes için umut oldu'

Zanusso’nun doktoru Carla Furno Marchese, "Ayağa kalktı, yatakta yatmıyor ve sandalyesine yürüyebiliyor. İyileşmesi bizim için büyük bir sevinç ve bu zor günlerde acı çeken herkes için umut ışığı oldu" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arap Ülkelerinde Koronavirüs Kaynaklı Ölümler Arttı06 Nisan 2020 Pazartesi 11:03
  • Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 307’ye Çıktı06 Nisan 2020 Pazartesi 10:54
  • Japonya'da 6 aylık ohal "ilan edilebilir"06 Nisan 2020 Pazartesi 10:52
  • Almanya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 100 Bini Aştı06 Nisan 2020 Pazartesi 10:39
  • İskoçya’da Başbakanın Sokağa Çıkma Yasağına Uymayan Başdanışmanı İstifa Etti06 Nisan 2020 Pazartesi 10:18
  • ABD'de Ölü Sayısı 9 Bini Geçti06 Nisan 2020 Pazartesi 09:34
  • Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 8 Bin 78'e Yükseldi06 Nisan 2020 Pazartesi 09:14
  • New York'ta Hayvanat Bahçesindeki Kaplan Nadia'da Koronavirüs Çıktı06 Nisan 2020 Pazartesi 09:12
  • İtalya'da Can Kaybı Ve Vaka Sayısında Düşüş Eğilimi Sürüyor06 Nisan 2020 Pazartesi 09:09
  • ABD’de can kaybı ve vaka sayısı artıyor06 Nisan 2020 Pazartesi 08:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti