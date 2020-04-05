İtalya’da 19 Mart'tan bu yana en az ölümün yaşandığı gün

İtalya’da koronavirüs salgınında son bir günde 525 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 887’ye ulaştı.

Bir gün içine yaşanan can kayıpları son iki gündür düşüş gösteriyor.

Dün 681 kişi, önceki gün de 766 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bugün kaydedilen 525 yeni ölüm, 19 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölüm sayısı.

Ülkede bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı da bir günde 4 bin 316 artışla 128 bin 948’e ulaştı.

Toplam vaka sayısındaki artışta da son günlerde gerileme kaydedildi. Son 24 saatte toplam vaka sayısı yüzde 3,4 arttı.

Dün bu oran yüzde 4 seviyesindeydi.

Bir hafta önce toplam vakalardaki günlük artış oranı yüzde 5,6, iki hafta önce ise yüzde 10,4 seviyesindeydi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da iki gündür düşüşte.

Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı dün ilk kez 4068’den 3994’e düşmüştü.

Bugün de bu rakam 3 bin 977 olarak açıklandı. İtalya’da karantina tedbirlerinin ülke geneline yayılmasının üzerinden dört haftaya yakın süre geçti.

Yetkililer, bu tedbirler sayesinde salgın eğrisinde “düzlük şeklinde bir zirveye ulaşıldığını”, ancak tedbirlerin kaldırılması halinde eğrinin yeniden yükselişe geçebileceğini belirtiyor.

Ülkede karantina tedbirlerinin en az 13 Nisan’a kadar uygulanması planlanıyor.