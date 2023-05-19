  • BIST 4.501,73
  • Altın 1250.246
  • Dolar 19.8033
  • Euro 21.3937
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

İtalya’daki sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor

» »
İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 13'e çıktığı bildirildi.
İtalya’daki sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor

Bölgede hafta başında etkili olan yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor.

İtalyan ANSA ajansının yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, sel felaketinde ölü sayısı 13’e yükseldi.

Selden etkilenerek su baskınına uğrayan belde sayısının 42’ye çıktığı, 10 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 34 bin haneye de elektrik verilemediği belirtildi.

Bazı noktalarda ordu birliklerinin de yerel halka yardım için sahaya indiği ve yardım çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Bölgede su baskınları ve heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanan yolların açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, selden ciddi şekilde etkilenen Emilia Romagna bölgesi için “felaket durumu” ilan edeceklerini bildirmişti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya’da sel felaketi can aldı17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:59
  • Almanya’da Sabah Avrupa gazetesinin ofisine baskın17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:55
  • Almanya’da Sabah Avrupa gazetesinin ofisine baskın17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:47
  • Yunan basınında Seçim 2023: "Atina'daki yetkililer Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istiyor"17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:23
  • Çiftçiler, traktörleriyle hükümeti protesto etti16 Mayıs 2023 Salı 19:51
  • Fransa Savunma Bakanı da casus yazılım Pegasus’la dinlenmiş16 Mayıs 2023 Salı 18:18
  • AB’den üye ülkelere ‘Şengen vizesi’ eleştirisi16 Mayıs 2023 Salı 17:32
  • Almanya: Seçime katılım Türklerin demokratik standartlara değer verdiğini gösteriyor15 Mayıs 2023 Pazartesi 19:40
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Paris’te Macron’la görüştü15 Mayıs 2023 Pazartesi 08:48
  • İspanya’da köylüler, kırsal yaşamın ve ekonominin korunması için Madrid’e yürüdü14 Mayıs 2023 Pazar 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti