İtalyan anne, evden ayrılmayı reddeden 40 ve 42 yaşındaki oğullarına karşı davayı kazandı.ayrılmayı reddeden 40 ve 42 yaşındaki oğullarına karşı açtığı davayı kazandı

Şikayet dilekçesinde, annenin tüm yemek ve temizlik işlerini yapıp evin diğer masraflarını da kendi cebinden öderken "çocukların" katkıda bulunmadığı ayrıca evden taşınmayı da reddettikleri yer aldı.

İtalya'da bir mahkeme, bir kadının 40 ve 42 yaşındaki iki oğlundan artık evden ayrılıp kendi hayatlarını kurmaları yönündeki çağrılarını reddetmeleri üzerine açtığı davada anneyi haklı buldu.

Ülkenin kuzeyindeki Pavia kentinde yaşayan 75 yaşındaki kadın, 40 ve 42 yaşındaki yetişkin oğullarına karşı, 'baba evinden' ayrılmadıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

Şikayet dilekçesinde, annenin tüm yemek ve temizlik işlerini yapıp evin diğer masraflarını da kendi cebinden öderken "çocukların" katkıda bulunmadığı ayrıca evden taşınmayı da reddettikleri yer aldı.

Yerel bir gazeteye röportaj veren kadın, oğullarının ikisini de evden gitmeye ikna etmeye çalıştığını ancak çabalarının 'beyhude' olduğunu anladığını aktardı.

İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre, anne sonunda bu durumdan o kadar sıkılmış ki, iki oğluna dava açmaya karar vermiş.

Özellikle de her ikisinin de işi olduğu halde ev işlerine ya da masraflara yardım etmeyi kabul etmedikleri için.

Mahkeme, karar duruşmasında kadının yanında yer aldı.

Yargıç Simona Caterbi, kadının iki oğlu hakkında evden tahliye kararı verdi.

Caterbi, ebeveynlerin çocuklarına nafaka sağlama yükümlülüğü olsa da, iki 'çocuğun' artık 40 yaşın üzerinde olması nedeniyle bunun geçerli olmayacağına hükmetti.

İki 'çocuk' 18 Aralık'tan önce evden taşınmak zorunda.

İtalya'da aile üyelerine karşı tahliye kararı nadiren alınan bir durum.

Bununla birlikte 2022 verilerine göre, İtalya'da 30 yaş üzeri 2 milyondan fazla kişi hala ebeveynleriyle birlikte yaşıyor.

İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü ISTAT'a göre İtalya'da gençler ortalama 26 yaşında 'yuvadan uçuyor'.

Ancak ülkede işsizlerin çoğunluğunu gençler oluşturduğu için26 ve hatta 30 yaşın üzerinde ebeveynleriyle yaşamaya devam etmek de oldukça yaygın bir durum.

İtalya'da işsizlik Ağustos 2023'te ortalama yüzde 7,8 iken, gençler arasında bu rakam yüzde 22,3'tü.

Hala ebeveyninin evinde yaşayan gençlerin sayısı geçtiğimiz on yıllarda hızlı yükseliş gösterdi.

ISTAT'a göre, 18-34 yaşları arasında olup hala ailesiyle birlikte yaşayanların oranı 1983 yılında yüzde 49'du.

Bu sayı 2000 yılında yüzde 60,2'ye yükseldi, 2009 yılında ise yüzde 58,6 civarında sabitlendi.

Ancak 2022 yılı verilerine göre, 18-34 yaş arası İtalyanların yüzde 67,6'sı, yani yaklaşık 7 milyon kişi hala ailesiyle birlikte yaşıyor.

Ülkede 2019 yılında yapılan bir araştırma, evde yaşayan genç yetişkinlerin yüzde 36,5'inin öğrenci olduğunu, yüzde 38,2'sinin bir işi olduğunu ve yüzde 23,7'sinin iş aradığını ortaya koymuştu.

İtalya'da yaşı büyük olsa da ebeveynlerin evinde kalan kişilere "bamboccioni" (büyük bebekler) deniyor.

Bu terimi ilk kez 2007'de bir İtalyan siyasetçi ebeveynleriyle yaşayan yetişkinlerle dalga geçmek için kullanmıştı.