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İtalyan senatörün 'kadınların birinci arzusu annelik olmalı' açıklaması tartışmaya yol açtı

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Senatör Lavinia Mennuni, "Annem bana her zaman derdi ki... her zaman istediğini yapma fırsatına sahip olduğunu hatırlamalısın, ancak ilk isteğinin bir anne olmak olması gerektiğini asla unutmamalısın," ifadelerini kullandı
İtalyan senatörün 'kadınların birinci arzusu annelik olmalı' açıklaması tartışmaya yol açtı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sağcı partisinden bir senatörün genç kadınların "ilk arzusunun çocuk sahibi olmak" olması gerektiğini söylemesi muhalefet partilerini sinirlendirdi.

Meloni'nin lideri olduğu İtalya'nın Kardeşleri partisi, eşcinsel ebeveynliği kısıtlarken, ülkenin azalan doğum oranını tersine çevirmeyi ve geleneksel aileyi teşvik etmeyi öncelik haline getirdi.

Senatör Lavinia Mennuni, "Annem bana her zaman derdi ki... her zaman istediğini yapma fırsatına sahip olduğunu hatırlamalısın, ancak ilk isteğinin bir anne olmak olması gerektiğini asla unutmamalısın," ifadelerini kullandı.

La7 TV kanalındaki bir programda Katolik bir başpiskoposun yanında konuşan Mennuni, İtalyan ve Vatikan kurumlarının anneliği yeniden "fiyakalı" hale getirmesi ve gençleri erken evlenmeye ve aile kurmaya teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Üç çocuk annesi 47 yaşındaki senatör "Bir ihtiyaç var, hatta bir misyon, çünkü bence (kadınlar için) geleceğin vatandaşları, geleceğin İtalyanları olacak çocukları dünyaya getirmek güzel bir şey," dedi.

Merkezdeki Italia Viva partisinden Senatör Raffaella Paita, bu tür yorumların "utanç verici bir geri kalmışlık" göstergesi olduğunu söyledi.

Paita, "Onun sözleri, neyse ki modası geçmiş, gerici bir geçmişten gelen fikirlerle yankılanıyor," ifadelerini kullandı.

Sol görüşlü Beş Yıldız Hareketi milletvekili Chiara Appendino, sosyal medya hesabında İtalya'nın Kardeşleri'nin "Ortaçağ nostaljisinden" muzdarip olduğunu yazdı ve genç kadınlara "hayal kurma özgürlüğünün ve kendilerini istedikleri gibi gerçekleştirmenin araçlarının" öğretilmesi gerektiğini söyledi

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