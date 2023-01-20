  • BIST 5.483,20
  • Altın 1164.176
  • Dolar 18.7959
  • Euro 20.3518
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İtfaiye aracı ile göçmen kaçakçılığı yapan çete çökertildi

» »
Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin itfaiye ile akaryakıt tankerlerini kullandığı ortaya çıktı. Yaklaşık 155 göçmeni bu şekilde taşıyan çetenin 7 elemanı tutuklandı.
İtfaiye aracı ile göçmen kaçakçılığı yapan çete çökertildi

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ilinde göçmen kaçakçılığı yaparak Meriç sınır bölgesinden göçmenleri itfaiye araçları ve akaryakıt tankerleri ile Selanik ve Atina'ya taşıyan insan kaçakçılığı şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

300 BİN EURO KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Operasyonda 11'u Yunanlı 4'ü yabancı 15 şebeke elemanının göçmenleri akaryakıt ve itfaiye araçlarının içerisine yapılmış özel bölmelerle illere taşıdıkları ve 2- 4 bin Euro karşılığında bu suçu işledikleri belirtildi.
Son olarak sirenlerini çalarak giden bir itfaiye aracının polis tarafından durdurulması olayında 35 göçmenin aracın içerisinde yakalandığı belirtildi.

Göçmen kaçakçısı şebekenin 2022 Ağustos ayından 2023 yılı ocak ayına kadar 155 göçmeni bu şekilde sınırdan Atina ve Selanik kentlerine taşıdığı karşılığında ise 300-400 bin Euro haksız kazanç elde ettiği açıklandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda özel modifiye edilmiş 3 itfaiye aracı, 2 tanker olmak üzere 13 araç, çok sayıda telefon ve elektronik cihaz, GPS cihazları, uyuşturucu ve para ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 15 çete elemanından 7'si tutuklanarak ceza evine gönderildi, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atina yine Ankara’yı hedef aldı: Tarihin en güçlü Yunan ordusunu inşa edeceğiz18 Ocak 2023 Çarşamba 20:54
  • AP’de yolsuzluktan tutuklanan Eva Kaili’nin yerine yeni başkan yardımcısı seçildi18 Ocak 2023 Çarşamba 19:58
  • Fransa’da Macron’a suikast planı davası başladı18 Ocak 2023 Çarşamba 14:29
  • Fransa’da dev grev! Toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor18 Ocak 2023 Çarşamba 12:29
  • AP’deki yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme17 Ocak 2023 Salı 22:48
  • Miçotakis’in Batı Trakya ziyaretine tepkiler sürüyor17 Ocak 2023 Salı 19:25
  • İtalya’da ortalama yıllık enflasyon son 37 yılın zirvesinde17 Ocak 2023 Salı 15:55
  • Miçotakis seçim yarışına başladı: Türkiye’ye suçlama yöneltti17 Ocak 2023 Salı 15:36
  • Dünyanın en ünlü mafya babalarından Cosa Nostra lideri Matteo Messina Denaro yakalandı16 Ocak 2023 Pazartesi 20:50
  • Avrupa’da yeni kriz! Slovenya, Karadağ’ı uyardı16 Ocak 2023 Pazartesi 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti