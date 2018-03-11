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İyi bir uyku için beş önemli ipucu

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İyi bir uyku için beş önemli ipucu
“Neden uyuruz” kitabının yazarı Prof. Dr. Matthew Walker’dan uykusuzluğa karşı 5 önemli ipucu...

Kanserden alzheimer’a, kalp krizine, şeker hastalığı, obezite, felç hatta intihar gibi modern dünyada bizi öldüren hastalıkların hepsinin uyku yetersizliğiyle ciddi ve birçok nedensel bağı bulunuyor. Az uyku birçok nedenle ölüme yol açabilir, erken ölüm habercisi olabilir.

  • Hafta içi ya da hafta sonu, her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkın.
  • Modern toplum karanlıktan mahrum bu yüzden akşamları bazı ışıkları söndürün.
  • Yatak odanız serin olsun, 18.5°C uyku için ideal bir sıcaklık. Uykuya dalmak için vücut sıcaklığının düşmesi gerekiyor.
  • Yatakta uyanık kalmayın, beyniniz ‘yatağa yatmak = uyumak’ bağlantısını kurmalı. Eğer 15-20 dakika uyuyamadıysanız, loş bir odaya gidin ve okuyun. Ekrana bakmayın.
  • Öğleden sonra 2’den itibaren kafein almayın. Sizi uyanık tutar derin uykuyu bloke eder. Akşam alkol almak pek iyi değil. Sakinleştiricidir, sizi çarpar.
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