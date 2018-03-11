İyi bir uyku için beş önemli ipucu

“Neden uyuruz” kitabının yazarı Prof. Dr. Matthew Walker’dan uykusuzluğa karşı 5 önemli ipucu...

Kanserden alzheimer’a, kalp krizine, şeker hastalığı, obezite, felç hatta intihar gibi modern dünyada bizi öldüren hastalıkların hepsinin uyku yetersizliğiyle ciddi ve birçok nedensel bağı bulunuyor. Az uyku birçok nedenle ölüme yol açabilir, erken ölüm habercisi olabilir.