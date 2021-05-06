İYİ Parti lideri Akşener: İşbirliği olacak gibi gözüküyor, Deva ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT'de katıldığı programda bir sonraki seçim için ihtimalleri değerlendirirken Ali Babacan'ın kurduğu DEVA ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'yle işbirliği yapılabileceğini söyledi:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT'de katıldığı programda bir sonraki seçim için ihtimalleri değerlendirirken Ali Babacan'ın kurduğu DEVA ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'yle işbirliği yapılabileceğini söyledi:

Quote Message: Anketlerde iki partinin oyu 42 civarında, AK Parti 25 civarında. Buna karşılık Millet ittifakı ise İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor, Deva ve Gelecek Partileri var Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. Deva ve Gelecek Partisinden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur ittifakının seçilmesi mümkün görülmüyor." Anketlerde iki partinin oyu 42 civarında, AK Parti 25 civarında. Buna karşılık Millet ittifakı ise İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor, Deva ve Gelecek Partileri var Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. Deva ve Gelecek Partisinden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur ittifakının seçilmesi mümkün görülmüyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Çin'den geleceği açıklanan ancak zamanında gelmeyen aşılarla ilgili yaptığı "Bugün Çin'den aşı gelecekti, nerede diye soranlar, dün, Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin." açıklaması için de Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Koca’nın açıklamalarını birebir üzerime alındım. Uygur Türklerine Soykırımın hası orada yapılıyor, Çin’de. Kamplar var, evlere Çin’li erkekler giriyor kaynaştırma adına. Bu arkadaşların hassasiyetle üzerinde durdukları şey Müslümanlıktır. Rabia’yı da unuttular, şehit Esma’yı da unuttular onlar ayrı. Yazıklar olsun Sayın Koca 'Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak' diyor yani o Müslüman Türk kadınlar tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor, aramızdaki hassas konuları kaşımakmış yazıklar olsun."