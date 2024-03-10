İzinsiz müzik yayını

10.03.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren eğlence mekanları ile diğer işletmelere yönelik Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, üç işletmenin işyeri kapatma saatine uymayarak faaliyette oldukları ve başka bir eğlence mekanının ise müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici alet kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.