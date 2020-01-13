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Japon milyarder, Ay’a yolculukta kendisine eşlik edecek hayat arkadaşı arıyor

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Japon milyarder, Ay’a yolculukta kendisine eşlik edecek hayat arkadaşı arıyor
Japon milyarder, Ay’a yolculukta kendisine eşlik edecek hayat arkadaşı arıyor

Ay’ın yörüngesinde ‘turlamayı’ öngören yolculuğu yapacak Japon milyarder Yusaku Maezawa (44), kendisine eşlik edecek bir ‘hayat arkadaşı’ arıyor.

Merkezi ABD’deki roket üretim ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından 2023’te düzenlenmesi planlanan yolculuğu yapacak ilk isim olarak dünyada adını duyuran moda devi Maezawa, internet sitesinde onunla beraber Ay’a gidecek özel bir kadın aradığını duyurdu.

Yakın geçmişte oyuncu kız arkadaşı Ayame Goriki’den ayrılan Maezawa, yolculukta kendisine eşlik etmek isteyenlerin başvuru yapmasını istedi. İnternet sitesindeki ‘çöpçatanlık’ etkinliğine başvurunun 17 Ocak’ta başlayacağını, üç ay içinde bir seçim yapacağını belirten Maezawa, ‘Benimle Ay’a gelir misin?’ başlıklı mesajında şunları yazdı: “O yolculuk için çok heyecanlanıyorum ama bir yandan da yalnızlık korkusu sarıyor. Bu duyguyu ancak bir kadına duyulacak aşkla yenebilirim.”

Maezawa’nın adaylarda aradığı koşullar arasında 20 yaşın üzerinde olmak, hayata pozitif bakmak ve uzaya gitmeyi istemek geliyor.

Yusaku Maezawa (44), geçen ay Twitter’da, 2019’da yaptığı paylaşımı retweet eden 1000 kişinin her birine 1 milyon yen (53 bin 500 lira) dağıtacağını açıklamıştı.

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