Jet Krizi: Kamera kayıtları ortaya çıktı

Jet krizi ile ilgili silindiği ifade edilen otel kamera kayıtlarının Türkiye’ye gönderilerek bilgisayar içinden silinen görüntülerin geri getirildiği ifade edildi.

Jet krizi ile ilgili silindiği ifade edilen otel kamera kayıtlarının Türkiye’ye gönderilerek bilgisayar içinden silinen görüntülerin geri getirildiği ifade edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, geçtiğimiz aylarda ülkeye karantinasız giriş yapan ve ülkede ciddi gündem olan Jet Krizi ile ilgili görüntülerin poliste olduğunu kaydetti.

Atakan, kamera kayıtlarının silinen bölümlerinin Türkiye’de tekrardan bir ileri tetkik sonucu geriye getirildiğini ifade ederek bu görüntülerin poliste incelemeye alındığını kaydetti.