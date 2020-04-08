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Johns Hopkins Üniversitesi: ABD'de son 24 saatte yaklaşık 2 bin ölüm kaydedildi

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Johns Hopkins Üniversitesi: ABD'de son 24 saatte yaklaşık 2 bin ölüm kaydedildi
Johns Hopkins Üniversitesi: ABD'de son 24 saatte yaklaşık 2 bin ölüm kaydedildi

ohns Hopkins Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'deki son bilanço rakamlarını yayınladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, üniversiteden yapılan açıklamada, son 24 saatte ABD'de Covid-19 kaynaklı olarak 1.939 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu sayı, ABD'de koronavirüse bağlı en yüksek günlük ölüm olarak kayda geçti.

Açıklamada toplam ölü sayısının 12 bin 722'ye yükseldiği kaydedildi.

Üniversitenin açıkladığı verilere göre bundan önce en yüksek günlük ölüm 4 Nisan'da bin 344 olarak kaydedilmişti.

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