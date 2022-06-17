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JPMorgan emtiada yeni bir ralli bekliyor

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Salgının tedarik zincirinde yarattığı aksaklıklar ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle emtia fiyatlarında hızlı artışlar yaşanırken, JPMorgan emtia cephesinde yüzde 10'luk bir artış daha yaşanacağını öngördü.
JPMorgan emtiada yeni bir ralli bekliyor

JPMorgan Chase & Co.’ya göre emtia, arz ve stoklardaki sıkışıklık nedeniyle yatırımcısına güçlü getiri sağlamaya devam edebilir.

Kurum fiyatlarda yükselişlerin kuzey yarımkürede yaz mevsiminin yaşandığı dönemde yüzde 10’u bulabileceğini, yıl sonuna doğru da yüzde 5 civarında olabileceğini öngördü.

Yıl ortası görünüm raporunu yayımlayan JPMorgan emtia piyasasında oynaklığın sürmesini beklediğini belirtti. Petrol fiyatlarının kısa vadede 150 dolar seviyesine çıkabileceğini tahmin eden JPMorgan, mısırda rekor 13 dolar seviyesine ulaşılabileceğini öngörüyor.

Aralarında Natasha Kaneva’nın da olduğu analistlerin raporunda, “Stokların bir çıpa sağlayacak seviyede olmaması, piyasayı, Libya’da protestoların artması, ABD’de mahsul koşullarının kötüleşmesi ve Atlantik’te Meksika Körfezi’ndeki rafinerileri kapatabilecek aktif kasırga mevsimi gibi plansız arz kesintilerine karşı savunmasız bırakıyor” denildi.

Mevcut koşullar nedeniyle tüm emtiada alım tavsiyesi verilen raporda, Bloomberg Emtia Endeksi’nin oynaklığının pandemi öncesinden bu yana iki kattan fazla arttığına işaret edildi. Raporda, “Daha önceki dönemlerde gıda fiyatlarında yaşanan enflasyonist baskıların aksine, bu durumdaki stok sıkışıklığını çözmek için tek başına yüksek fiyatlar yeterli olmayacaktır ve bu durum bizim görüşümüze göre kalıcı olacaktır” değerlendirmesi yapıldı.

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