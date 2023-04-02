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Kadıköy'de kurtlar sofrası! Ligin kaderi değişebilir

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Fenerbahçe ile Beşiktaş şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan debide karşı karşıya. Beraberlik iki takıma da yaramıyor. Galibiyet, şampiyonluk umutlarını sürdürmek; mağlubiyet, zirve yarışına büyük ölçüde havlu atmak anlamına geliyor.
Kadıköy'de kurtlar sofrası! Ligin kaderi değişebilir

Süper Lig'in 27. haftasında bugün çok kritik bir maç var. Lider Galatasaray'ın takipçileri Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Derbi, ligin en yaşlı ve en deneyimli (Güneş 70, Jesus 68) iki teknik direktörünün taktik savaşına sahne olacak.

Ancak Jesus, cezası nedeniyle kulübeyi yardımcısı De Deus'a devredecek. Zirvenin 14 puan gerisinde 3. sırada yer alan Kartal, kazanırsa galibiyet serisini 4 maça çıkarıp ezeli rakibi ile puan farkını da 2'ye indirecek.

Beraberlik iki takıma da yaramıyor. Galibiyet, şampiyonluk umutlarını sürdürmek; mağlubiyet, zirve yarışına büyük ölçüde havlu atmak demek. Fenerbahçe de Beşiktaş da bu sezon ilk kez derbi kazanmak için ter dökecek. Kanarya'nın üç büyük rakibine karşı golü de yok.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri:

  • Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Samet, Osayi, Ferdi Arao, İsmail, Arda, Joao Pedro, Valencia.
  • Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

1-7

Jesus Türkiye'deki iki derbisinde 1 beraberlik 1 yenilgi yaşadı. Güneş ise Beşiktaş'ın başında 21 derbide 7 galibiyet 7 beraberlik 7 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ’TA İKİ KESİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'nin yanı sıra Valentin Rosier ve Romain Saiss'i de derbi kadrosuna almadı.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Ev sahibi Fenerbahçe’de, 5 önemli isim sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi Beşiktaş derbisinde sahaya çıkamayacak.

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