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Kadın futbol liginde Beşiktaş: Erkeği kadın diye oynattılar

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Beşiktaş yönetimi, kadın futbol liginde galibiyet golünü atan rakip takımın oyuncusunun erkek olduğunu öne sürdü: “Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurup araştırılmasını isteyeceğiz.”
Kadın futbol liginde Beşiktaş: Erkeği kadın diye oynattılar

Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde dün deplasmanda Gaziantep ALG Spor’a 2-1 mağlup olmuştu. 

Hürriyet‘in haberine göre Beşiktaş yönetin kurulu üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ALG Spor’un oyuncusu Angolalı Patricia Mingas Afonso Seteco’nun ‘erkek’ olduğunu öne sürdü: “Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık!.”

Seteco, maçın 88’inci dakikasında galibiyet golünü atmıştı.

Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül’se Seteco’yla ilgili şöyle konuştu: “Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurup araştırılmasını isteyeceğiz.”

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