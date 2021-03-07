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Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi

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Hayata değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla kurulan Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.
Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi

Hayata değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla kurulan Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

 

2 Şubat 20121 tarihinde yapılan çevrimiçi toplantıda, Derneğin Yönetim Kurulu oluşturuldu. Toplantı sonucunda Dernek Başkanı Şenay Ekingen, Asbaşkan Gülev Sıdal, Sekreter Şerife Çelebi, Sayman Şengül Kırmızı, Sosyal İşler Sorumlusu Münevver Ebedi Çakmak, Teknik İşler Sorumlusu Aysu Basri Akter, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emine Davut Yitmen, Sosyal Medya Sorumlusu Emine Arıl, Dijital Platform Sorumlusu Tacan İbrahimoğlu oldu. Yedek üyeler ise Nezire Gürkan ve Birgül Beyatlı olarak belirlendi.

 

Denetleme Kurulu üyeleri Gülgün Serdar, Fergün Kırlı ve Fatma Arpalıklı’dan oluşurken, Disiplin Kurulu’na Işın Ramadan Cemil, Göksel Düzgün ve Fatma Özok getirildi.

 

DERNEK, KADIN ÖYKÜLERİNİ KAYIT ALTINA ALACAK

Dernek, ülkemize sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda katkı yapan kadınların öykülerini tarihlendirmek ve yaşanmış kadın öykülerini kayıt altına alarak, toplumun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

KÖDER, bu kapsama giren kadınlara ulaşarak, onların hayatlarını öyküleştiren belgesel filmler hazırlayıp, bu filmleri,  gelecek nesillere arşiv olarak bırakma vizyonunu benimsiyor.

KÖDER’in hedefleri arasında, ülkedeki kadın faaliyetlerinin artmasına ve toplumda iyi bir yere gelinmesine katkı yapmak da bulunuyor.

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