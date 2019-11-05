  • BIST 100.525
  • Altın 274,732
  • Dolar 5,7519
  • Euro 6,3706
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kadın yolcuyu kokpite alan pilot meslekten men edildi

» »
Kadın yolcuyu kokpite alan pilot meslekten men edildi
Kadın yolcuyu kokpite alan pilot meslekten men edildi

Ocak ayında bir kadın yolcunun kokpite girmesine izin veren Çinli pilot, sosyal medyada kadının fotoğrafları yayınlanınca meslekten men edildi.

Havayolu şirketi Air Guilin’de çalışan pilot, 4 Ocak’ta Guilin kentinden Yangşu’ya yapılan uçuş sırasında bir kadın yolcuyu kokpitte misafir etti.

Guilin Üniversitesi’nde hosteslik eğitimi aldığı belirtilen kadın yolcu, kokpitte, önünde içeceklerle, ‘zafer işareti’ yaparak poz verdi. Fotoğrafı sosyal medyada paylaştı; altına da “Kaptan piltoun sayesinde. Çok mutluyum” yazdı.

Fotoğraf, aylar sonra Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ses getirdi. Defalarca paylaşılınca havayolu şirketi durumdan haberdar oldu.

Bunun üzerine, havayolu şirketi adını belirtmediği pilotun güvenlik kurallarını ihlal ettiğine dair bir açıklama yayımladı. Pilotun uçmasının ömrünün sonuna kadar yasaklandığı belirtilen açıklamaya göre “Yolcu güvenliği bizim önceliğimiz” dendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korku vücuda faydalı mı?03 Kasım 2019 Pazar 10:49
  • Ender Görülen Bir Hastalığa Yakalanan Kadın, Erkekleri Duyamıyor, Kadınları Duyabiliyor01 Kasım 2019 Cuma 21:40
  • Defilede mankenlere özenen kadın podyuma çıkıp yürüdü, Gigi Hadid sahneden kovdu01 Kasım 2019 Cuma 21:07
  • 'Seks robotları konuşacak, yürüyecek hatta nefes alacak'01 Kasım 2019 Cuma 21:03
  • Hindistan: Yaptığı dev yemekleri ve tüm gelirini kimsesizlere dağıtan YouTube fenomeni 'Aşçı Dede Reddy' öldü01 Kasım 2019 Cuma 11:53
  • Acı sos şişelerinin içine 400 kilo uyuşturucu saklamışlar31 Ekim 2019 Perşembe 22:46
  • Cadılar Bayramı nedir? Kökleri nereye uzanıyor?31 Ekim 2019 Perşembe 22:38
  • Kediyi silah olarak kullanan Rus hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı31 Ekim 2019 Perşembe 18:08
  • Kedicikten danslı savunma: Uhrevi değil kaşık dansı31 Ekim 2019 Perşembe 15:44
  • Günlük egzersizlerinden her seferinde ‘minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi (Video)31 Ekim 2019 Perşembe 14:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti