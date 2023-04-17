Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe şampiyon oldu

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni farklı mağlup ederek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.

Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022’de finalleri kaybeden; 2012, 2016, 2021’de ise dörtlü finalde mücadele etmesine rağmen kazanamayan Fenerbahçe kadın basketbol takımı, ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.

Fenerbahçe, kadın basketbol takımının Euroleague şampiyonu olması sonrası bir açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:

“Büyük emek,

Sonsuz inanç,

Son ana dek mücadele!

Adını beş kez finale yazdırıp

EN SONUNDA O KUPAYI BÜYÜK TARAFTARINA GETİRMEK!

Çok üzüldük,

Biz çok üzüldük,

Ama vazgeçmedik,

Hiç geri dönmedik!

VE ŞİMDİ SONUNA KADAR HAKETTİĞİMİZ MUTLULUK ELLERİMİZDE!

BUGÜN,

HEM ERKEK HEM KADINLARDA AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KUPASINI MÜZESİNE GETİREN TÜRKİYE’NİN TEK KULÜBÜ FENERBAHÇE!

BUGÜN,

MUTLU OLMA SIRASI BİZDE!

BUGÜN,

FENERBAHÇE ADI YİNE GURURLA DİLLERİMİZDE!

YAŞA FENERBAHÇE,

TÜRK SPORUNUN EN BÜYÜĞÜ OLDUĞU İÇİN!

YAŞA FENERBAHÇE,

HER BRANŞTA ÜLKENİ DÜNYAYA TEMSİL ETTİĞİN İÇİN!

YAŞA FENERBAHÇE,

MİLYONLARCA TARAFTARINLA İNANDIĞIN, KENETLENDİĞİN İÇİN

VE GURUR DUY FENERBAHÇELİ!

Çünkü #DünyanınEnBüyükSporKulübü FENERBAHÇE!”