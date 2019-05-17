Kadınların eşsiz bir orgazm yaşamasını sağlayan G noktasının ne olduğunu biliyor muydunuz? Ya da nasıl bulunduğuna dair bir fikriniz var mı? Uzmanlar tarafından ortaya konulan araştırmalara göre G noktası kadınların orgazmı en iyi şekilde yaşamasını sağlıyor. Peki kadınlarda G noktası nasıl bulunur? Kadınlarda G noktası nasıl uyarılır? İşte tüm merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık.

MUTLU BİR CİNSELLİK MUTLU BİRLİKTELİĞİN ANAHTARIDIR

Mutlu bir birlikteliğin yolu hiç kuşkusuz mutlu bir cinsellikten geçiyor. Mutlu sonla biten cinsellikler mutlu bir birlikteliğinde anahtarını oluşturuyor. Yatakta eğer partnerinizle yaşadığınız ilişkiden mutluysanız bu gün içerisinde halnize ve tavrınıza da yansır. Bu da daha enerjik ve mutlu olmanızı sağlar.

KADINI EŞSİZ BİR ORGAZMA ULAŞTIRMANIN SIRRI BURADA!

Cinsellikte G noktasının ne kadar önem taşıdığını biliyor muydunuz? İlk kez Amerikalı Jinekolog ve Seksolog Dr.Ernest Grafenberg tarafından 1944 yılında keşfedilen G noktası, kadını eşsiz bir orgazma ulaştırmanın en hızlı yöntemidir.

G NOKTASINI ÖN SEVİŞME SIRASINDA KEŞFEDEBİLİRSİNİZ

Ön sevişme sırasında partnerinizin G noktasını keşfedebilir ve uyararak onu baştan çıkarabilirsiniz.Partnerinizin G noktasından haz alması için işaret ve orta parmaklarınızla vajinanın içerisinde yukarı doğru hafif baskı uygulamakla başlayabilirsiniz.

G NOKTASI NASIL UYARILIR?

Uzman seks terapistlerine göre; G noktası üzerinde ritmik ve darbeli hareketlerle başlayıp ardından küçük, dairesel hareketlerle eşinizi uyarın. Böylece cinsel ilişki sonunda partnerinizin G noktasını bulabilirsiniz. G noktasını bulup ona göre hareket etmeniz partnerinize eşsiz bir orgazm yaşatacaktır.