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Kadir Gecesi bugün idrak edilecek

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Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek.
Kadir Gecesi bugün idrak edilecek

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam’da, “Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” olarak kabul ediliyor.

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

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