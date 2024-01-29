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Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti

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Galatasaray'dan Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e giden Fransız futbolcu Sacha Boey'un 2,5 sezonluk Türkiye kariyeri, filmlere konu olabilecek gelişmelere sahne oldu.
Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti

Fransız ekibi Rennes'in altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu takımda profesyonel olduktan sonra bir sezon Dijon'da kiralık olarak forma giydi.

Galatasaray, savunmanın sağında görev yapan Boey'u 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro karşılığında kadrosuna dahil etti ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız futbolcu, bir lig şampiyonluğu yaşadığı sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde 83 resmi maçta görev yaptı ve 4 kez ağları havalandırdı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

 

Galatasaray'daki ilk sezonu sancılı geçti

Sacha Boey'un Galatasaray'daki ilk sezonu istediği gibi geçmedi.

Fransız futbolcu, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sezona iyi başlamasına rağmen yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı.

Sezon ortasında göreve gelen İspanyol teknik adam Domenec Torrent ise Sacha Boey'un performansını beğenmedi.

İspanyol teknik adamın, görevinden ayrılırken hakkında olumsuz rapor bıraktığı sağ bek, kadroda düşünülmediği için ikinci sezon öncesindeki hazırlık kampına götürülmedi.

Boey, Galatasaray'daki ilk sezonunda 19 resmi maçta görev yaptı ve bir gol attı.

 

Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti

 

Dönüm noktası Dubois'nın sakatlığı

Sacha Boey'un Galatasaray kariyerindeki dönüm noktası, yerine transfer edilen vatandaşı Leo Dubois'nın yaşadığı sakatlık oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 2022-2023 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, Torrent'in raporu doğrultusunda Sacha Boey'u, sezon öncesinde Avusturya'da gerçekleştirilen kampa götürmedi.

Kişisel antrenörüyle çalışmalarını sürdüren Fransız futbolcu, sezon başlamadan Leo Dubois'nın yaşadığı sakatlığın ardından kadroya dahil edildi.

Dubois'nın yokluğunda sırtına geçirdiği formayı bir daha bırakmayan Boey, sergilediği başarılı performansla hem takımın vazgeçilmezi oldu hem de transferde ismi Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılmaya başlandı.

Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci sezonunda 31'i Süper Lig ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 33 maçta forma giydi ve bir kez topu filelerle buluşturdu.

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

Bu sezon performansını daha da yukarı taşıdı

Bu sezonun başında Avrupa kulüplerinden gelen transfer tekliflerine rağmen takımda kalan Sacha Boey, performansını daha da yukarı çıkardı.

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ortaya koyduğu başarılı mücadeleyle dikkatleri daha da üzerine çeken Fransız futbolcu, yine transfer gündeminin bir numaralı ismi haline geldi.

Sacha Boey, bu sezon tamamı ilk 11 olmak üzere 19 Süper Lig ve 12 Şampiyonlar Ligi maçında görev yaptı. Boey, bu 31 müsabakada 2 kez skor üretti.

Türkiye'den en yüksek bonservisle giden futbolcu rekorunu kırdı

Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

Bayern Münih, yapılan anlaşma çerçevesinde Galatasaray'a 30 milyon euro net ve 5 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecek.

Alman kulübü, ayrıca iki takım arasında oynanacak iki hazırlık maçındaki gelirin yüzde 50'sini Galatasaray'a verecek.

Türkiye'den daha önce yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu Cenk Tosun olmuştu. Milli futbolcu, Beşiktaş'tan 22 milyon euro karşılığında İngiltere'nin Everton ekibine gitmişti.

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