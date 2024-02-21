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Kamboçya Başbakanı Hun Manet, küçük kardeşini Başbakan Yardımcısı olarak atadı

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Başbakan Hun Manet, kardeşinin atanmasının, hükümetinin Kamboçya'nın 2050 yılına kadar yüksek gelirli bir ülke olma hedefine katkı vereceğini iddia etti.
Kamboçya Başbakanı Hun Manet, küçük kardeşini Başbakan Yardımcısı olarak atadı

Kamboçya'da geçen yıl ağustos ayında başbakanlık koltuğuna oturan 46 yaşındaki Hun Manet, başbakan yardımcılığı görevine küçük kardeşini getirdi.

Toplam 125 sandalyeli Meclis’in bugünkü oturumuna katılan 120 milletvekilinin tamamı, 41 yaşındaki Hun Many’nin başbakan yardımcısı olarak göreve gelmesini oy birliği ile kabul etti.

Oylamadan önce Meclis’te milletvekillerine hitap eden Başbakan Hun Manet, kardeşinin atanmasının, hükümetinin Kamboçya'nın 2050 yılına kadar yüksek gelirli bir ülke olma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için verimliliği artırma politikasına uygun bir adım olduğu görüşünü savundu

Hun Many, Başbakan Yardımcısı olarak görev yaparken aynı zamanda Kamu Hizmetleri Bakanı ve milletvekili olarak çalışmalarını sürdürecek.

Kamboçya'da temmuz ayında başbakanlıktan istifa eden iktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin lideri 71 yaşındaki Hun Sen'in yerine oğlu Hun Manet geçmişti.

Bu son atamanın onaylanmasıyla demokratik olmadığı gerekçesiyle eleştirilen Güney Asya ülkesinde hükümetin, aile hanedanlığıyla yönetilmesi daha da güçlendi.

Ağustos ayında babasından kalan başbakanlık koltuğuna oturan Hun Manet, daha önce ülkenin Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. 

Bakanların önemli bir kısmı yakın akrabalar

Ağustos ayında görevi bırakan Hun Sen ise aralıksız 37 yıl başbakan olarak ülkeyi yönetti.

Başbakan’ın ortanca kardeşi 42 yaşındaki Hun Manith, korgeneral rütbesiyle Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi’nin yöneticiliğini yapıyor.

Hun Manet’n değiştirdiği bakanların önemli bir kısmını da yakın akrabalar ve daha önceki bakanların çocukları oluşturuyor.

İktidar partisi, Anayasa Mahkemesi’nin 2018'de ana muhalefetteki Kamboçya Kurtuluş Partisi'ni yasaklamasının ardından gidilen ilk genel seçimde, meclisten 125 sandalyenin 120'sini kazanmıştı.

Muhalefet ve Batılı ülkeler, seçimlerin adil şartlarda yapılmadığı ve ülkenin fiili bir tek parti yönetimine dönüştüğü eleştirilerini yapmıştı.

1985 yılında iktidara gelen ve aralıksız 38 yıl ülkeyi yöneten Hun Sen, temel özgürlükleri geri almakla ve yargı sistemini muhaliflerini susturmak için kullanmakla suçlanıyor.

Kamboçya yolsuzluk algısı endeksinde 180 ülke arasında 150. sırada

Muhalefet, Hun Sen iktidarını çevre tahribatı ve yaygın yolsuzluklarla birlikte anıyor.

Kamboçya, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algısı endeksinde 180 ülke arasında 150. sırada yer alıyor.

Kamboçya'da ağustos ayında Başbakan olarak atanan Hun Manet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki West Point askeri akademisinde okudu. Bristol Üniversitesi'nde ise ekonomi doktorası yaptı.

Kamboçya’da muhalif liderlerin önemli bir kısmı yurt dışında sürgünde bulunuyor

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