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Kamuya sınavsız münhalsiz bir istihdam daha!

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Kamuya sınavsız münhalsiz bir istihdam daha!
Kamuya sınavsız münhalsiz bir istihdam daha!

Kamuya sınavsız münhalsiz bir münhal daha!

Halkın Partisi Meclis üyesi Gizem Çeliker, Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmeli personel statüsünde kamuya istihdam edildi.

İstihdam kararı, Resmi Gazete’nin 5 Kasım 724-2019 sayılı kararında açıklandı.

Kararda Çeliker’in Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nde Avrupa Birliği ile ilgili konularda hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu, gerekli ödeneğin ‘Sözleşmeli personel Ücretleri’ kaleminden Başbakanlık 2019 Mali Yılı Bütçesi altında yer alacağı belirtildi.

 

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