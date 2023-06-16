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Kanser oranları harekete geçirdi: Hollanda’dan ücretsiz güneş kremi

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Hollanda, artan cilt kanseri oranlarıyla mücadele etmek için vatandaşlarına karşılıksız güneş kremi dağıtacak.
Kanser oranları harekete geçirdi: Hollanda’dan ücretsiz güneş kremi

Ülkedeki rekor düzeydeki cilt kanseriyle mücadele etmek için Hollandalılar bu yaz bir halk sağlığı kampanyası kapsamında ücretsiz güneş kremi alacak.

Daily Mail’in haberine göre, ülke genelindeki okullarda, üniversitelerde, festivallerde, parklarda, spor salonlarında ve halka açık alanlarda güneş kremi dağıtıcıları bulundurulacak.

Yetkililer, projenin herkesin gerekli güneş korumasına, maliyetinden etkilenmeden erişmesini sağlayacağını umuyor.

EL DEZENFEKTANINI DÖNÜŞTÜRDÜLER

Kamu yayın kuruluşu NOS’a göre kampanya hafta sonu ülkenin güneybatısındaki Breda kentinde düzenlenen bir festivalde başlatıldı.

Güneydoğuda, Almanya sınırına yakın bir yerde bulunan Venlo-Venray hastanesinin de 120 ilkokulda güneş kremi teminini finanse etmek için kamudaki yetkili insanlarla birlikte çalıştığı bildiriliyor.

NOS’un bildirdiğine göre, bir klinik sözcüsü, cilt doktorlarından birinin pandemi sırasında el dezenfektanı sağlamak için kurulan dağıtıcıları güneş kremi tutacak şekilde dönüştürme fikrini ortaya attığını söyledi.

Ülkenin batısındaki sahil kasabası Katwijk’ten Meclis Üyesi Jacco Knape de şunları söyledi: “Biraz pahalıya mal oluyor ama insanların sağlığını çok önemsiyoruz.

“Güneşin tadını çıkaran ancak kendilerini korumayı ihmal eden insanları düzenli olarak görüyoruz ve Katwijk ortalama güneş miktarının üzerine çıktığı için bu iyi değil.”

ALTI KİŞİDEN BİRİNDE GÖRÜLEBİLİR

Uzmanlar, cilt kanserinin kulakta, gözde, tırnaklarınızın altında ve hatta kalçanızda oluşabileceği konusunda uyarıyorlar.

Sağlık yetkilileri, Hollanda’da altı kişiden birine bir tür cilt kanseri teşhisi konulacağını söylüyor.

Uluslararası Dünya Kanser Araştırma Fonu’na göre, Hollanda ayrıca 100.000’de yaşa göre standardize edilmiş 27 oranıyla Avustralya, Yeni Zelanda ve Danimarka’nın ardından melanom cilt kanseri oranları açısından en yüksek dördüncü sırada yer alıyor.

Yetkililer, ülkedeki cilt kanseri oranlarını azaltarak “önemli” bir sağlık tasarrufu yapılmasının umulduğunu söylediler.

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