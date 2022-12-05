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Kansoy: Güzelyurt'ta Turizmi Ayağa Kaldıracağız

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Kansoy: Güzelyurt'ta Turizmi Ayağa Kaldıracağız
Kansoy: Güzelyurt'ta Turizmi Ayağa Kaldıracağız

“Güzelyurt’ta turizmi ayağa kaldıracağız”

Bağımsız aday Reşat Kansoy, Güzelyurt’un turizm potansiyelinin bugüne kadar yeterli olarak kullanılmadığına dikkat çekerek, “Güzelyurt’u turizmde de bir cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

Reşat Kansoy, eko turizmin son yıllarda dünya çapında büyük ilerleme kaydettiğini hatırlatarak, Güzelyurt’un doğasıyla eko turizmde öncü bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu, bu potansiyelin mutlaka kullanılacağının altını çizdi.

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