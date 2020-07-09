Kanunsuz ateşli silah ve uyuşturucu madde bulundurma: 4 tutuklu!

7 Temmuz 2020 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa’da Abdi Çavuş Mahallesi üzerinde B.C.Ş (E-21), Y.C.G. (E-20), S.B.(K-26) ve C.Ö.(E-18)’nin içinde bulunduğu seyir halindeki araç içerisinden havaya bir el ateş açılması üzerine polis ekipleri tarafından arama başlatıldı.

Meselede zanlı olarak aranmakta olan bahse konu şahıslar bugün, saat 02:00 sıralarında, Haspolat’ta Y.C.G.’nin kullanımında bulunan araç içerisinde tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu araçta yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca Y.C.G.’nin gösterimi üzerine Gönyeli’de bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda gizlenmiş halde yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.