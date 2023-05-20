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Kapama Saatine Uymayan 6 İşletme Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kapama Saatine Uymayan 6 İşletme Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Girne’de polis tarafından eğlence mekanlarında gerçekleştirilen denetimlerde kapama saatlerine riayet etmeyen, müzik yayın saatine uymayan ve müzik yayın izni olmayan halde müzik yayını yapan toplam 6 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün, Girne’de polis tarafından eğlence mekanlarında gerçekleştirilen denetimlerde; 3 işletmenin kapama saatlerine riayet etmediği, 2 işletmenin yetkili makamdan alınan müzik yayın izninin saat 02.00'a kadar olmasına rağmen müzik yayınına devam ettiği, bir işletmenin ise yetkili makamdan alınan herhangi bir müzik yayın izni olmağı halde müzik yanını yaptığı tespit edildiği açıklandı. Bahse konu iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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