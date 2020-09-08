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Kar-İş, Hükümeti Anayasaya Ve Kurallarına Uymaya Davet Etti

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Kar-İş, Hükümeti Anayasaya Ve Kurallarına Uymaya Davet Etti
Kar-İş, Hükümeti Anayasaya Ve Kurallarına Uymaya Davet Etti

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), kamu maksatlı ithal edilecek otobüs/minibüs araçlarda KAR-İŞ üyelerine tanınan gümrük ve benzeri muafiyetleri veya indirimleri ile ilgili tüzük kuralından "KAR-İŞ üyelerine" ibaresinin kaldırıldığı gerekçesiyle Anayasa mahkemesine başvuracağını açıkladı.
Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada,  “ülkeyi yönettiğini zannedenler bizi böl ve parçala zihniyeti ile yönetebileceklerini zannediyorlarsa çok yanılıyorlar “diyerek, hükümeti Anayasaya mahkemesine şikâyet edeceklerini söyledi.


Bu konuda avukatları Şefik Aşçıoğulları ile birlikte gereken işlemleri başlatacaklarını belirten Topaloğlu, hükümeti Anayasaya ve kurallarına uymaya davet etti. Topaloğlu, şunları ifade etti:


“Bu kabul edilebilir bir durum değildir. KKTC sorma gir hanı değildir. Yasalar, kurallar vardır. Bakanlar Kurulu bu yasaların uygulanması için orada vardır. Kar-İş’i köşeye sıkıştıracaklarını veya bitireceklerini düşünenlere en iyi cevabı Anayasa Mahkemesinin vereceğini biliyoruz. Çünkü biz Hukukun üstünlüğüne ve KKTC yargı sistemine güveniyoruz. Bakanlar Kurulunun 28.08.2020 tarihinde aldığı kararı avukatımız aracı ile Anayasa Mahkemesine taşıyoruz.  Bu saatten sonra artık yargı konuşacaktır, hukuk konuşacaktır. Ama bunu yapanlardan elbette bu toplum günü ve saati geldiğinde hesap soracaktır”

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