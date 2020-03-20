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Karantina sırasında izlenebilecek 20 film

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Jonah Hill, 20 filmlik bir liste hazırladı. Barry London, Shampoo ve Being There listede!
Karantina sırasında izlenebilecek 20 film

Accapted ve Superbad gibi komedi filmleriyle adını duyuran, Moneyball ve The Wolf of Wall Street filmlerindeki deki performanslarıyla Oscar’a aday olan oyuncu ve yönetmen Jonah Hill, korona virüsü salgını nedeniyle karantina sırasında izlenebilecek 20 filmlik bir liste hazırladı. Filmler arasında Moonlight, Barry London, Shampoo gibi yapımlar yer alıyor.

Listenin ilk sırasında ise yönetmenliğini Hal Ashby’nin üstlendiği, Warren Beatty’nin senaristleri arasında yer alıp aynı zamanda oyuncu kadrosunda Julie Christie ve Goldie Hawn’a eşlik ettiği 1975 yapımı Shampoo filmi yer alıyor. Hal Ashby’nin, Shampoo’dan dört yıl sonra çektiği, Peter Sellers ve Shirley MacLaine’in oyunculukları ile göz doldurduğu Being There filmi ise listede 2. Sırada yer alıyor.

Jonah Hill’in, GQ Magazine ile paylaştığı 20 filmlik liste şöyle:

20. Menace II Society – Hughes Brothers (1993)
19. Drugstore Cowboy – Gus Van Sant (1989)
18. 24 Hour Party People – Michael Winterbottom (2002)
17. Alice Doesn’t Live Here Anymore – Martin Scorsese (1974)
16. The Master – Paul Thomas Anderson (2012)
15. Barry Lyndon – Stanley Kubrick (1975)
14. Popstar: Never Stop Never Stopping – Lonely Island (2016)
13. Ratcatcher – Lynne Ramsay (1999)
12. Do The Right Thing – Spike Lee (1989)
11. Amadeus – Milos Forman (1984)
10. Moonlight – Barry Jenkins (2016)
9. Adaptation – Spike Jonze (2002)
8. Tommy Boy – Peter Segal (1995)
7. My Vida Loca – Allison Anders (1993)
6. Network – Sidney Lumet (1976)
5. The Birdcage – Mike Nichols (1996)
4. Carnal Knowledge – Mike Nichols (1971)
3. CB4 – Tamra Davis (1993)
2. Being There – Hal Ashby (1979)
1. Shampoo – Hal Ashby (1975)

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