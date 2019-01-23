Kargo ile adaya 10 kilo hintkeneviri gönderdiler

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, söz konusu paketin, uluslararası kargo şirketi aracılığıyla Limasol Limanı’ndan Ada’ya geldiğini, burada gümrüklendikten sonra 470 Euro karşılığında, Limasol’daki kargo şirketinin çalışanına teslim edildiğini yazdı.



Polisin, içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen paketin Limasol’a getirileceğine ilişkin bilgiler elde etmesinin ardından olayı takip ettiğini yazan gazete polisin, kargo şirketinde yaptığı aramada iki şüpheli paket tespit ettiğini, içeriklerinde ise uyuşturucu dışında başka ürünler de bulduğunu belirtti.

Habere göre şirket çalışanı paketin içeriğinde ne olduğunu bilmediğini, paketin kendisine değil, ismini verdiği bir başkasına ait olduğunu söyledi.