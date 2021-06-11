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Karpal tünel sendromuyla ilgili makaleden evlenme teklifi çıktı

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Bilim insanı, sıra dışı bir evlenme teklifine imza attı.
Karpal tünel sendromuyla ilgili makaleden evlenme teklifi çıktı

Bilim insanı, sıra dışı bir evlenme teklifine imza attı. Bilim insanı Zhi-jun Li, "Düşük seviyeli lazerin karpal tünel sendromu üzerindeki etkinliği" başlıklı bilimsel makalenin "Teşekkür" bölümüne, "Zhi-jun Li, özellikle Catherine Zhu'dan 10 yıl boyunca aldığı paha biçilmez destekler için teşekkür etmek istiyor. Benimle evlenir misin, Catherine?" yazdı.

Bilimsel makalelerin yer aldığı internet sitesi olan PubMed'de yer alan makaledeki evlenme teklifi görenleri de şaşkına çevirdi.

"TARİHE GEÇER BU EVLİLİK"

Sosyal medyada da dikkat çeken evlenme teklifine çeşitli yorumlar geldi. Makale üzerinden yapılan evlenme teklifine, "Tarihe geçer bu evlilik" yorumu yapıldı.

Dr. Atilla Uslu, "Bilimsel bir makalenin sonunda evlilik teklif etmek mi? Catherine bence 'letter to the editor' (editöre mektup) yazarak bu teklife cevap vermeli" dedi.

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?

Karpal Tünel Sendromu, bir veya her iki elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellik gösteren bir hastalık. El bileğinin ortasında bulunan ve ilk üç parmağa dağılan medyan sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösteriyor.

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