Karpaz’a Yağmur Bereketi

Karpaz bölgesi adanın en kırsal bölgesi olduğu için, halkın geneli tarım ve hayvancılık ile uğraşmakta. Buna mukabil, beklenen ve özlenen yağmurun son günlerdeki bereketi, tüm insanların yüzüne yansımış durumda.

Özlenen tablolar bunlar bölgede...

Son iki haftadır bölgede yağışların etkili olması, çiftçinin beklediği bereketli günleri de beraberinde getirdi. Özellikle son iki yıldır Karpaz bölgesi, kuraklık yaşamakta ve çiftçiyi oldukça zora sokmaktaydı.

Bu zorluklarda ekilen arazilerden verim alınamaması, zaten geçim sıkıntısı çeken halka zor günler yaşatmış durumdaydı.

Özellikle ekilen arazilerden verim gelmemesi, hayvancılık yapan bir diğer kesimi de oldukça zora soktu.

Devlet, her ne kadar Karpaz bölgesini kurak bölge olarak belirleyip, zarar için ödeme yaptıysa da halk bu durumdan memnun değil.

Bunların yanında, yıllardır ekilen bölgelerde yaşanan eşek sorunu da susuzluktan daha da önüne geçilemez hal almıştı. Ormanlık arazide su bulamayan eşekler, köye inip burada ekilen bağ bahçe ve insanlara zarar verir hale gelmişti.

Özellikle bilinir ki, Karpazda çok farklı flora ve faunalar mevcuttur. Son iki yılda yaşanan sıkıntılar her ne kadar bu yaşamları etkilese de, son iki haftalık yağışlar nefes aldırdı tüm canlılara.

Şu an görünen mükemmel bir verim, belirgin hale gelmiştir Karpazda.

İsteğimiz, bu senenin yağışlı geçmesi ve Allah’ın rahmeti olan bu güzel nimetin, her alana yeterince ulaşmasıdır...

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.