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Kasım: Önceliğimiz spor, kültür ve eğitim yatırımları

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UBP’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, gençlere daha iyi imkanlar sunmak için spor, kültür ve eğitim yatırımlarının önceliği olacağını açıkladı
Kasım: Önceliğimiz spor, kültür ve eğitim yatırımları

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, seçim çalışmaları çerçevesinde köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kasım, yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla projelerini paylaşıyor.

Serdarlı köyüne yapılması planlanan ‘Serdarlı Köyü Çok Maksatlı Salon Projesi’ne dikkat çeken Kasım, “Bu proje ile çocuklarımız ve gençlerimiz sosyal faaliyetlerini yapabilecek, kadınlarımız ise düzenleyeceği etkinliklerle bu alanda çeşitli aktiviteler organize edebilecekler” dedi.

Gençlerin ülke geleceği için çok önemli olduğunun altını çizen Halil Kasım, “Gençlerimiz futbolu çok seviyor. Yağmurdan çamurdan etkilenmeden oyunlarını oynayabilecekleri ‘Halı Saha Projesi’ni de hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kasım, gençlere daha iyi imkanlar sunmak için spor, kültür ve eğitim yatırımlarının önceliği olacağını vurgulayarak, okullara da modern ve teknolojik dersliklerle destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Halil Kasım, “Zorlu dönemeçleri bölge halkımla birlikte birlik ve dayanışma içerisinde geçeceğiz. Yapacak çok şeyimiz var…” açıklamasında bulundu.

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