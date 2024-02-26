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KAV ve CENGO-V’den “yeşile katkı”...

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Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ve Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) gönüllüleri Dilekkaya Ormanı’na 260 fidan dikti. 
KAV ve CENGO-V’den “yeşile katkı”...

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ve Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) gönüllülerince 21. Orkide Yürüyüşü’nün gerçekleşeceği Dilekkaya Ormanı’na 260 fidan dikildi.

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ile CENGO-V Vakfı işbirliği çerçevesinde 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen etkinliğe vakıf gönüllülerinin yanı sıra Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Dilekkaya muhtarı Ahmet Menteşoğulları da katıldı. Belediye ve Muhtarlık çalışanlarının katkıları ile gerçekleştirilen fidan dikimi, 21. Orkide Yürüyüşü’nün yapılacağı Dilekkaya Ormanı’nda gerçekleştirildi. 

“Sağlıklı çevre, sağlıklı insan” mesajının verildiği etkinliğe her yaştan gönüllü katıldı. Etkinlik tüm gün devam etti.

Konuyla ilgili olarak KAV’dan yapılan açıklamaya göre, fidan dikimi ilerleyen günlerde de devam edecek. Bölgenin ve ülkenin yeşilinin arttırılmasını hedeflediklerini belirten KAV ve CENGO-V yetkilileri etkinlikle ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“Kanser ile çevresel faktör ilişkisi bilinen bir gerçek... temiz, doğal çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkileri de olumlu... Bizler de KAV ve CENGO-V vakfı olarak geliştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde adamızın doğasına, yeşiline katkı koymak, bu sayede insanımızın sağlığına destek olmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 28 Nisan Pazar günü gerçekleştireceğimiz 21. Orkide Yürüyüşü öncesi, yürüyüşün yapılacağı Dilekkaya Ormanı’na toplam 260 adet fidan dikiyoruz. Değirmenlik - Akıncılar Belediyemiz ve Dilekkaya Muhtarımız, belediye ve muhtarlık çalışanlarımız da destek verdiler. Fidan dikimini ileriki günlerde de sürdüreceğiz”.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 21. Orkide Yürüyüşü bilgilendirme toplantısında Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de bölgede ekilecek ağaçlara Belediye olarak destek vereceklerini belirterek, “bu ağaçların bakımını üstlenmenin sözünü veriyorum. Önemli olan bunların ekilmesi değil yaşatılması, korunması ve geleceğe taşınmasıdır” demişti.

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