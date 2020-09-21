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Kavgada birini silahla vurmuştu... 3.5 yıl hapis yatacak

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Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl haziran ayı içerisindeçıkan silahlı kavgada Barışcan Deliceırmak’ı bacak kısmından vurup, yaralayan Beyazıt Ayrenk 3 buçuk yıl hapis cezası aldı.
Kavgada birini silahla vurmuştu... 3.5 yıl hapis yatacak

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl haziran ayı içerisindeçıkan silahlı kavgada Barışcan Deliceırmak’ı bacak kısmından vurup, yaralayan Beyazıt Ayrenk 3 buçuk yıl hapis cezası aldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan  Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Nüvit Gazi açıkladı.Gazi, sanığın işlediği yaralama, vahim zarar, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, taşıma suçlarının toplumda yarattığı tehlikelerin altını çizdi. Gazi, şiddet içerikli suçların arttığına değinip, sanığın konu suçu silahla işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Gazi, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını söyleyerek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Gazi, oybirliği ile 3 buçuk yılhapis cezası verdiklerini açıkladı. 

 

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