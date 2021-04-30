  • BIST 1.398
  • Altın 470,668
  • Dolar 8,2712
  • Euro 9,9509
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA9453 test 44 pozitif vaka

KAYAD: “Ev içi şiddeti önleme yasası, toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacak”

» »
Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi”nin Meclis’te onaylanıp, toplum tarafından benimsenmesinin bir toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacağını kaydetti.
KAYAD: “Ev içi şiddeti önleme yasası, toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacak”

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), medeni hallerine bakılmaksızın kadına yönelik her türlü şiddeti önlemeyi hedefleyen “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi”nin Meclis’te onaylanıp, toplum tarafından benimsenmesinin bir toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacağını kaydetti.

KAYAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada açık bir insan hakları ihlali ve bir kamu sağlığı sorunu olarak görüldüğü belirtilerek, Meclis'e sunulan önerinin, kadına yönelik her türlü ev içi şiddetin önlenmesi, ortadan kaldırılması, kovuşturulması ve giderilmesini amaç edinen Avrupa Konseyi Sözleşmesine (İstanbul Sözleşmesi) uygun olarak hazırlandığına işaret etti.

Açıklamada, KAYAD tarafından hazırlanan ‘Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi”nin siyasi parti ve sivil toplum örtülerinin görüşleri alındıktan sonra 25 Kasım 2020’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde dönemin Meclis Başkanı’na teslim edildiği kaydedildi.

Söz konusu yasa önerisinin KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanması ve toplum tarafından sahiplenilip benimsenmesinin gerek Kıbrıs Türk toplumu, gerekse Kıbrıs’ta yaşayan her kadın için mihenk taşı oluşturacağı ve bir toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Bu açıdan yapılacak olan ivedilik oylamasının olumlu sonuçlanmasının ve yasa önerisinin komitede ve genel kurulda erken zamanda yasalaştırılmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Üstel:Pazar günleri sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek30 Nisan 2021 Cuma 16:57
  • Hızal:“Bu Dönemde En Büyük Mağduriyeti Yine İşçi ve Emekçiler Yaşamakta”30 Nisan 2021 Cuma 16:52
  • Lefkoşa'da Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda yangın30 Nisan 2021 Cuma 16:50
  • Murat Yetkin, Kıbrıs zirvesini yazdı: Anlaşma yok, Rum tarafı kızgın, Türk tarafı memnun30 Nisan 2021 Cuma 16:42
  • KKTC Tüketiciler Derneği elektrik tarifelerinde indirim yapılmasını talep etti30 Nisan 2021 Cuma 16:35
  • Oğuz'dan 1 Mayıs mesajı30 Nisan 2021 Cuma 16:04
  • Sağlık Bakanı Üstel:Pazar günleri sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek30 Nisan 2021 Cuma 15:47
  • Kasım 2020 ek mesaileri ödendi30 Nisan 2021 Cuma 15:46
  • Bağımsızlık Yolu Ersin Tatar’a sordu30 Nisan 2021 Cuma 15:18
  • Hızal:“Bu dönemde en büyük mağduriyeti yine işçi ve emekçiler yaşamakta”30 Nisan 2021 Cuma 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti