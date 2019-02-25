Kazalar önlenemiyor

Bu kazalardan, 17’si yaralanmayla ve 42’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (23), kavşakta durmamak (11), dikkatsiz sürüş yapmak (10), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 291.501.00 TL oldu. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa : 16

Gazimağusa : 17

Girne : 20

Güzelyurt : 1

İskele : 5

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 1086 trafik suçu tespit edildi.