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Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası Hazırlıklar Tamam

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Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası Hazırlıklar Tamam
Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası Hazırlıklar Tamam

KKTC Kempo Savunma Sporları Fedrasyonu faaliyet programında yer alan 20 Temmuz barış ve özgürlük bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonası hazırlıklar tamamlandı. 24 Temmuz Pazar günü 09:00-15:00 saatleri arasında İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda gerçekleştirilecek olan 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasına İngenç Akademi̇ Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Cyprusbull Lions Spor Derneği, Şimşek Savunma Sporları, Aziz Spor Derneği, Hilal Akademi̇ Spor Derneği, Güzelyurt Bulut Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği’nden oluşan 8 üye kulübün 88 sporcuları  katılacak. Devlet ve hükümetin üst düzey bürokratları da Kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasını izleyecek.

Yarışmalar 5 Branşta Yapılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Kempo Kata, Grappling Kempo, Self Defence Kempo branşları olamk üzere 5 baranşta yarışmalar yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapacağı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabaklar başlayacak.

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Türkiye Kempo Federasyondan Heyet Geldi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasına Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Halis Avşar, başkan yardımcısı Kayhan Recep Güçükçavuş, Asbaşkan Ahmed Nasırkhan, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Nas’dan oluşan heyet şampiyonayı izlemek için ülkemize geldi.

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