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Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası Yapılıyor

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Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası Yapılıyor
Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası Yapılıyor

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan 20 Temmuz barış ve özgürlük bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonası yapılıyor. 24 Temmuz Pazar günü 09:00-15:00 saatleri arasında İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda gerçekleştirilecek olan 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasına İngenç Akademi̇ Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Cyprusbull Lions Spor Derneği, Şimşek Savunma Sporları, Aziz Spor Derneği, Hilal Akademi̇ Spor Derneği, Güzelyurt Bulut Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği’nden oluşan 8 üye kulübün 88 sporcuları katılacak.

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5 Branşta yarışmalar Yapılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Kempo Kata, Grappling Kempo, Self Defence Kempo branşları olmak üzere 5 branşta yarışmalar yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşirenin görev yapacağı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar başlayacak.

Türkiye Kempo Federasyondan Heyet Geliyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasına Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Halis Avşar, başkan yardımcısı Kayhan Recep Güçükçavuş, Asbaşkan Ahmed Nasırkhan, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Nas’dan oluşan heyet şampiyonayı izlemeye geliyor.

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Anlamlı Organizasyon


Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, yıllık faaliyet programı içerisinde yer alan20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasına toplamda 8 üye kulübün anlamlı organizasyona katılacağını belirtti. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan anlamı etkinliğin önemine vurgu yapan başkan Mehmet İngenç, 8 üye kulübün sporcularının katılacağı organizasyonda başarılar diledi.

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