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Kenya'da kuraklık nedeniyle 4 milyona yakın insan acil gıdaya ihtiyaç duyuyor

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Kenya'da kuraklık nedeniyle 4 milyona yakın insanın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.
Kenya'da kuraklık nedeniyle 4 milyona yakın insan acil gıdaya ihtiyaç duyuyor

Kenya hükûmetinin Doğu Afrika Topluluğu'ndan sorumlu Kabine Sekreteri Rebecca Miano, yaptığı açıklamada, ülkede kuraklığın gıdaya ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Başlayan yağışlara rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde hala insanların gıdaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Miano, "Yağmur mevsiminin başlaması çok sevindirici olsa da gıda güvenliği sorunlarını bir anda çözmüyor. Kuraklığın yarattığı zorluklarla mücadele etmek ve daha iyi bir duruma erişmek için yardım kuruluşlarından ve hayırseverlerden kaynaklarını sürdürmelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Miano, ülkede 4 milyona yakın insanın kuraklık nedeniyle gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 5 yaş altı 970 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme tehlikesi altında olduğunu bildirdi.

142 binden fazla hamile ve emziren annenin tedavi edici beslenmeye ihtiyaç duyduğunu bilgisini paylaşan Miano, "Ülkede 3 milyon 600 bin kişi insanı krizle karşı karşıya. Bunların 800 bini ise acil durum aşamasında." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

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