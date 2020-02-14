Kerem Bursin'den Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz açıklaması

Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la beraber olması hakkında "Mutlu olsunlar" dedi.

Oyuncu Kerem Bürsin, dün akşam Nükhet Duru'nun albüm lansmanına katıldı. Bürsin, eski sevglisi Seranay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Muhabirlerle sohbet eden Bursin, "Defne Samyeli" sorusuna "Valla bilmiyorum. Bu konunun içine dahil olmak istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" dedi.

Yaklaşık 4 sene aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin çifti "İlişkimizdeki heyecanımızı kaybettik" diyerek ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık sonrası Instagram hesabından temizlik yapan Sarıkaya, sadece Bursin ile olan reklam filminde çekilen bir fotoğrafı silmedi.