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Kerim Rota: Türkiye’den çıkmak isteyen yabancılar 3 günde 8-9 milyar dolar aldı

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Türkiye’den çıkmak isteyen yabancı yatırımcıların 8-9 milyar dolarlık döviz talebinin oluştuğunu belirtti. Rota, bu talebin doların TL karşısında yüzde 10 değer kazanmasını sağladığını kaydetti.
Kerim Rota: Türkiye’den çıkmak isteyen yabancılar 3 günde 8-9 milyar dolar aldı

Eski bankacı ve Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Kerim Rota, Tele 1’de katıldığı programda Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi sonrasında Türkiye’den çıkmak isteyen yabancı yatırımcıların 8-9 milyar dolarlık döviz talebinin oluştuğunu belirtti. Rota, bu talebin doların TL karşısında yüzde 10 değer kazanmasını sağladığını kaydetti.

Merkez Bankası rezervlerinden satılan 126.3 milyar dolarla ilgili değerlendirme de yapan Rota, rezerv satışı ve alışının kilo almak vermeğe benzediğini anlattı. Rota, “Nasıl kilo almak çok kolaysa Merkez Bankası rezervlerini satmak da çok kolaydır. Kilo vermek ne kadar zorsa satılan rezervleri toplamak da o kadar zor” dedi.

Rezervlerden satılan 126 milyar doların dağılımı

Kerim Rota, rezervlerden satılan 126.3 milyar doların dağılımı ile ilgili de şunları söyledi:

“Rezervler artı 32 milyar dolardan eksi 47 milyar dolara gelmiş, bunun toplamı 80 milyar dolar ediyor, aradaki 46 milyar dolar nerede, diye sorulabilir. O da ihracatçılardan alınan dövizin satılmasından kaynaklanıyor. Yani Merkez Bankası önce kasasındakini sattı, sonra daha çok borçlandı, onu da sattı ve en sonunda ihracatçılardan aldığı dövizi de sattı.”

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