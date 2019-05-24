Kıbrıs AB Derneği: 26 Mayıs Pazar Günü Oy Kullan!

Kıbrıs AB Derneği (KAB) tüm Avrupa Vatandaşı Kıbrıslı Türklere 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandığa gitmesi yönünde çağrı yaptı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada Avrupa’da ve ülkemizde yükselen ırkçılığa karşı Avrupa Değerlerine inanan Kıbrıslı Türklerin de diğer Avrupalı vatandaşlar gibi eşitliğe, barışa ve demokrasiye sahip çıkması gerektiğinin altı çizildi.

Kıbrıslı Türklerin otomatik olarak seçim listelerine kaydedildiği belirtilen açıklamada, 9 geçiş kapısı yakınlarına kurulacak herhangi bir sandıkta 7:00-12:00 ve 13:00-18:00 saatleri arasında oy verilebileceği, sandıklarda yığılma olması durumunda bu sürenin gece yarısına kadar uzatılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sandıkların yerleri konusunda hazırlanan haritalara Kıbrıs AB Derneği’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğine, seçim günü gerek geçiş kapılarında gerekse sandıklarda görevlilerin Kıbrıslı Türklere yardımcı olacağına yer verildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın geçiş noktalarındaki görevli sayısının artırılacağı, güvenlik önlemleri alınacağı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Kıbrıs AB Derneği aynı tedbirlerin KKTC makamları tarafından da alınması gerekliliğini ortaya koydu ve KKTC İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Sadece Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ile oy kullanılabileceğine vurgu yapılan açıklamada kimlik kartının süresinin önemli olmadığı belirtildi. Oy kullanma sistemi ile ilgili de şu bilgilere yer verildi:

· Adaylar oy pusulasında gruplar halinde bulunur.

· Sadece tek bir gruba oy verilebilir.

· Tercih oyu vermek zorunlu değildir, eğer vermek isterseniz aynı listeden en fazla iki adaya oy verebilirsiniz.

· Karma oy geçerli değildir.

26 Mayıs seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların birlikte Avrupa’nın geleceğinde önemli bir rol oynayacağı belirtilen açıklamada, ‘Pazar günü sandığa gidelim, görüşlerine en fazla inandığımız adayları seçelim, demokratik hakkımıza sahip çıkalım’ ifadeleri kullanıldı.